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НовостиОбщество1 сентября 2026 14:42

Долги орловцев по налогам снизились на 123 млн рублей

В Орловской области количество должников уменьшилось на 38 тысяч
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

С начала года задолженность орловцев по имущественным налогам сократилась на 123,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области. Количество должников также уменьшилось на 38 тысяч человек. Снижение обеспечено внесудебным порядком взыскания, который позволяет списывать суммы со счетов при отсутствии разногласий гражданина с налоговой.

Если налогоплательщик не согласен с суммой, задолженность взыскивают через суд. Ознакомиться с новым порядком можно на сайте ФНС в разделе «Новый порядок погашения задолженности». Оплатить долги самостоятельно предлагают через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика», мобильное приложение «Налоги ФЛ», портал госуслуг или через банковские приложения с помощью QR-кода.

В УФНС рекомендуют не затягивать с оплатой, чтобы избежать дополнительных расходов. Своевременное погашение задолженности поможет сохранить финансовую дисциплину и избежать принудительного взыскания.