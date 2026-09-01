В Орле открыли памятный знак экипажу АПЛ «К-8»

Фото: администрация Орла

В школе № 27 Орла открыли памятный знак в честь героического экипажа атомной подводной лодки «К-8» и ее члена, выпускника школы Валентина Колесникова, сообщили в администрации города. В апреле 1970 года во время боевого похода на борту произошел пожар, лодка затонула в Бискайском заливе. Погибли 52 моряка. Старший матрос Колесников посмертно награжден орденом Красной Звезды.

В церемонии участвовали заместитель председателя облсовета Олег Кошелев, мэр Орла Юрий Парахин, руководители образования, педагоги, юнармейцы и ученики. Именная капсула Колесникова доставлена из Санкт-Петербурга благодаря сыну Александру Шабанову. Кошелев обратился к школьникам, отметив, что геройство – это способность сделать шаг вперед, когда трудно, и оставаться верным принципам.

Особый момент – закладка капсулы с морской водой с места гибели «К-8». Частица того моря останется на родине Колесникова. Память моряков почтили минутой молчания и возложением цветов.