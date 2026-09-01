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НовостиПолитика1 сентября 2026 11:41

Орловские волонтеры собрали гуманитарный груз для военных в ДНР

Орловцы отправят в Мариуполь помощь военнослужащим медрот
Елена Зябкина
Фото: соцсети Михаила Лисова

Фото: соцсети Михаила Лисова

Орловская область направит большой гуманитарный груз военнослужащим медицинских рот в Донецкую Народную Республику, сообщили в правительстве региона. Сбором занимались волонтеры во главе с ветераном СВО Михаилом Лисовым совместно с Орловско-Болховской епархией. В акции также участвовали АНО «Сильное Отечество» и профсоюз РЖД.

Груз предназначен для бойцов, которые сейчас находятся в Мариуполе. Михаил Лисов отметил, что поддержка военным медикам очень нужна. Доставку организуют представители Орловской митрополии.

Волонтер поблагодарил Владыку Тихона за помощь и благословение. Ранее команда уже сопровождала важный конвой в Крым. Помощь военнослужащим продолжается, организаторы подчеркивают, что работа по поддержке армии не прекращается.