Первый самозанятый орловец получил больничные выплаты

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В августе первый самозанятый житель Орловской области получил выплаты по больничному листу, сообщили в Отделении СФР России по Орловской области. Участник эксперимента подал заявление в январе 2026 года, с февраля начал перечислять взносы. Он выбрал максимальную страховую сумму в 50 тысяч рублей, ежемесячный платеж составил 1920 рублей (3,84% от страховой суммы).

В августе самозанятый обратился к врачу, ему выдали больничный. Уведомление о наступлении права на пособие поступило сразу после закрытия листка, и в течение двух дней фонд перечислил выплату. Участвовать в программе могут граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход.

Право на оплачиваемый больничный возникает через шесть месяцев непрерывной уплаты взносов. Если участник прекращает платежи, право на выплаты теряется. Эксперимент распространяется только на пособия по болезни и не касается выплат по материнству. Организаторы напоминают о необходимости своевременно вносить взносы для сохранения страховых гарантий.