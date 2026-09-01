В Орловском округе открылась школа после капремонта

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловском муниципальном округе после капитального ремонта открылась Образцовская школа, сообщили в правительстве региона. Торжественная линейка состоялась в День знаний. На празднике присутствовали губернатор Андрей Клычков, заместитель главы региона Ирина Патронова, прокурор области Алексей Тимошин, руководитель департамента образования Татьяна Патова и глава округа Александр Черных.

Губернатор поздравил школьников и педагогов с началом учебного года, отметив, что этот день стал двойным праздником. Он поблагодарил строителей за профессионализм. Внутренняя отделка, утепление фасадов, обновленные системы водоснабжения и вентиляции изменили облик учреждения. Классы оснастили новой мебелью, компьютерной и интерактивной техникой. Также отремонтировали автодорогу к школе.

Особые слова губернатор адресовал первоклассникам, которых в школе около 30. Он пожелал им уважать труд учителей, любить родителей, быть целеустремленными и дружными. Глава региона подчеркнул, что развитие образования и поддержка учителей остаются приоритетами, и благодаря нацпроектам капитально обновлены 17 школ Орловщины.

Главным моментом праздника стало перерезание красной ленточки. Первоклассники дали торжественную клятву прилежно учиться, старшеклассники выступили с ответным приветствием. Для гостей подготовили творческие номера и экскурсию по обновленной школе.