Домашних питомцев орловцев вывозили за рубеж 35 раз

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С января по август 2026 года сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте оформили ветеринарные сертификаты на вывоз 35 домашних животных с территории Орловской области за пределы России, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. За рубеж отправлены 24 собаки и 11 кошек. Чаще всего орловцы путешествовали с питомцами в Абхазию, Грузию и на Кипр, а также в Израиль, Сербию, Турцию, Германию и Черногорию.

Перед выдачей документов специалисты провели осмотр животных и проверку сопроводительных бумаг. Ветеринарный контроль включал изучение паспортов, результатов лабораторных исследований, идентификационных данных (микрочипов), сроков вакцинации и анализов на антитела к бешенству – ключевые требования для пересечения границ большинства стран.

Все оформленные сертификаты подтверждают соответствие животных международным стандартам. Владельцам напоминают о необходимости заранее готовить документы и проходить все обязательные процедуры для комфортного и безопасного вывоза питомцев за рубеж.