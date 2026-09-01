В Орле пожарные спасли из горящей квартиры трех человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на третьем этаже многоквартирного девятиэтажного дома на улице Нормандия-Неман в Орле случилось 31 августа около девяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие на место просшествия пожарные обнаружили задымление в квартире. Сотрудники чрезвычайного ведомсства спасли из задымленного помещения троих человек, отмечается, что среди спасенных был один ребенок. Возгорание пожарные ликвидировали в течение нескольких минут. Оказалось, что в квартире загорелся матрас. При пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить экспертам.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано девять возгораний.