Четыре БПЛА уничтожено над Орловской областью

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На территории Орловской области за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, при атаке ВСУ никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, над страной было перехвачено и ликвидировано 516 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.