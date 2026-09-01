Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2026 6:22

Губернатор поздравил орловцев с Днем знаний

В Орловской области за парты сядут более 6,3 тысячи первоклассников
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков поздравил жителей Орловской области с Днем знаний. В этом году за парты сядут более 6,3 тысячи первоклассников. Глава региона отметил, что образование остается ключевым приоритетом, а знания и компетенции закладывают основу профессионального успеха и патриотизма.

На Орловщине сохранена стопроцентная доступность дошкольного образования. С 2022 года капитально отремонтированы 23 школы. Учреждения дополнительного образования посещают свыше 74 тысяч детей. Система среднего профессионального образования синхронизирована с кадровыми потребностями региона, продолжается строительство студенческого кампуса в Орле.

В сфере образования действенно поддерживают защитников Отечества и их близких. С 2023 года мерами соцподдержки воспользовались более 8,8 тысячи детей из семей участников СВО. Губернатор выразил признательность педагогам за профессионализм и верность избранному пути, а также пожелал всем здоровья, мирного неба и новых успехов в новом учебном году.