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НовостиОбщество31 августа 2026 14:48

Губернатор Орловской области проведет прямую линию 8 сентября

Жители региона могут задать вопросы главе до конца эфира
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков проведет прямую линию с жителями региона 8 сентября в 16:00, сообщили в правительстве области. Трансляция будет доступна в официальных паблике правительства во «ВКонтакте». Вопросы принимаются до окончания прямой линии.

Задать вопросы можно в комментариях под анонсом в паблике правительства, по электронной почте, через мессенджер MAX: (8-919-206-45-45), или по телефону кол-центра: 8 (4862) 76-10-28, который работает в будние дни с 9:00 до 18:00. Также жители могут воспользоваться Платформой обратной связи на портале «Госуслуги». Контактные данные опубликованы в официальных источниках.

Губернатор ответит на наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни региона. Жителей призывают активно участвовать и заранее направлять свои обращения. Прямая линия станет площадкой для прямого диалога власти и граждан.