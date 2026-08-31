В Орловской области две женщины пострадали при съезде легковушки в кювет

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 30 августа 41-летний водитель «Omoda c5» ехал по трассе «Ливны – Навесное – Грачев верх» от деревни Грачев верх в сторону Ливен. Около девяти часов вечера в районе девятого километра трассы на перекрестке он съехал с дороги.

В аварии пострадали 22-летняя и 37-летняя пассажирки легковушки. После ДТП пострадавших доставили в Ливенскую ЦРБ.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадали два человека.