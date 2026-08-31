В Орловской области подвели итоги программы «Земский тренер»

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Орловской области продолжается реализация программы «Земский тренер», сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. Регион вошел в число пилотных субъектов, где с 2025 по 2028 год предусмотрены единовременные выплаты 15 специалистам, переезжающим в населенные пункты до 50 тысяч человек. Размер каждой выплаты – миллион рублей, общее финансирование – 15 миллионов.

В 2026 году по итогам конкурсного отбора компенсации получили три тренера. Сергей Галактионов будет преподавать легкую атлетику в Болховском районе, Андрей Гревцев – бокс в спортивной школе Ливен, Надежда Симонова, выпускница Училища олимпийского резерва, – легкую атлетику в Новодеревеньковском районе. В 2025 году статус «земского тренера» уже присвоили трем специалистам, работающим во Мценске.

Губернатор отметил, что в регионе обновили спортивную инфраструктуру: ввели 5 ФОКов и почти 70 площадок. Программа направлена на привлечение квалифицированных тренерских кадров в сельские районы и малые города. В 2027 году выплаты смогут получить еще три специалиста, конкурсный отбор объявят в начале года.