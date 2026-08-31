В Орловской области не выявили опасных болезней животных

В Орловской области с начала года не зафиксировано ни одного случая особо опасных болезней животных, сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. Он отметил, что результат стал возможен благодаря профессиональной работе ветеринарной службы, и поздравил сотрудников с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника.

За семь месяцев в хозяйствах всех форм собственности проведено более 93,3 миллиона головообработок животных и птицы, свыше 500 тысяч диагностических исследований. Ветеринары делают вакцинации, обработки, плановые лабораторные и мониторинговые исследования. Главное направление – профилактика инфекций. Также организована горячая линия для оперативного реагирования на сообщения о заболеваниях и падеже скота.

В 2026 году прошли межрегиональные и региональные учения по борьбе с ящуром, африканской чумой свиней и заразным узелковым дерматитом. Более 30 специалистов повысили квалификацию в аграрном университете. Профилактические мероприятия продолжаются, эпизоотическая ситуация в регионе остается под контролем.