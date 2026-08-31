Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2026 9:41

В Орле строят водопровод для студенческого кампуса

Рабочие проложат 6,6 км сетей к будущему студгородку в Орле
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орле продолжается строительство сетей водоснабжения для межвузовского кампуса Орловского государственного университета, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Протяженность сетей составит 6,6 километра. На сегодня строительная готовность объекта достигла 66%. В работах задействованы 24 человека и 3 единицы техники.

По первому этапу открытым способом проложено более 2,55 километра труб, закрытым – 819 метров. Выполнены работы по переустройству электроснабжения, проложено более 4,5 километра кабелей, ведется монтаж и сварка полипропиленовой трубы. По второму этапу закрытым способом проложено 463 метра труб. Проектная документация по двум этапам получила положительное заключение госэкспертизы.

Параллельно ведется капремонт улицы Скворцова, прилегающей к кампусу. Там устраняют просадки и выбоины, укладывают новый асфальт, монтируют бортовые камни и дождеприемные колодцы, обустраивают тротуары. Завершить строительство водопровода и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2026 года.