В Орловской области уничтожили шесть беспилотников

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Над Орловской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, Во время ночной атаки обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, как сообщает Министерство обороны России, над страной за ночь сбили 239 украинских БПЛА самолетного типа.