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НовостиПолитика31 августа 2026 8:48

В Орловской области уничтожили шесть беспилотников

БПЛА над Орловщиной сбили прошедшей ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Над Орловской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, Во время ночной атаки обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, как сообщает Министерство обороны России, над страной за ночь сбили 239 украинских БПЛА самолетного типа.