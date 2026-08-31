В Орловской области уничтожили шесть беспилотников

Над Орловской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
По словам главы региона, Во время ночной атаки обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.
Всего, как сообщает Министерство обороны России, над страной за ночь сбили 239 украинских БПЛА самолетного типа.