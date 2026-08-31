Фото: Алексей Булатов/архив "КП"

Орловцы с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение в мобильном приложении Макс, сообщили в Отделении СФР по Орловской области. Это удобная альтернатива бумажным документам: достаточно показать QR-код с экрана телефона, чтобы подтвердить право на льготы. Основой служит предварительно оформленное на портале Госуслуг цифровое льготное удостоверение.

Чтобы получить его в Макс, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, дать согласие Социальному фонду на выпуск удостоверения (в разделе «Документы для предъявления») и в профиле мессенджера выбрать «Цифровой ID» → «Создать». Управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева пояснила, что механизм прост: после нажатия кнопки «создать» в Макс автоматически подгрузится цифровое удостоверение с портала Госуслуг.

Документ будет доступен в профиле пользователя в любой момент. Для консультации и помощи в подключении граждане могут обратиться в клиентские службы Отделения Социального фонда по Орловской области. Специалисты помогут разобраться в процессе и успешно завершить процедуру.