Орловские предприниматели получат льготные кредиты до 200 млн

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Предприниматели, работающие в Особой экономической зоне «Орел», могут получить льготное финансирование на реализацию инвестпроектов, сообщили в Корпорации МСП. Правительство России направит 3,5 млрд рублей на продолжение программы поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах до 2030 года. В Орловской области в программе участвует ОЭЗ «Орел», расположенная на территории Мценского района.

В Корпорации МСП уточнили, что программа действует с конца 2025 года. Средства направляются в капитал дочернего МСП Банка, который предоставляет предпринимателям льготные кредиты. Для бизнеса в особых экономических зонах доступно льготное кредитование на инвестиционные цели: до 200 млн рублей по ставке 6% годовых на срок до пяти лет. На пополнение оборотных средств в моногородах можно получить до 50 млн рублей по ставке 10% годовых на срок до трех лет.

Программа охватывает 24 моногорода в 16 регионах и 33 особые экономические зоны. Финансирование обеспечено за счет средств, возвращаемых по ранее выданным кредитам в рамках поддержки моногородов. Возвращаемые средства поступают в федеральный бюджет и повторно направляются на поддержку бизнеса.

Подать заявку на льготный кредит можно через Цифровую платформу МСП.РФ, кредитование осуществляется через МСП Банк. В министерстве экономического развития отметили, что механизм поддержки позволит предпринимателям привлекать финансирование на льготных условиях и реализовать инвестиционные проекты.