Для многопрофильного центра в Орле поставили более 7,5 тыс. единиц техники Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В рамках федерального проекта продолжается строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы в Орле, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Оснащение объекта медицинским оборудованием идет полным ходом: заключено 159 контрактов на общую сумму свыше 2,8 миллиарда рублей. На объект уже поступило более 7,5 тысячи единиц техники и приборов.

Особое внимание уделено оснащению операционных. Сюда поставлено высокотехнологичное оборудование, отвечающее строгим требованиям современной медицины, в том числе системы эндоскопической визуализации с функцией трехмерного изображения. Для каждого типа операционной выделено по одной такой системе – всего поставлено 9 комплексов на сумму 600 миллионов рублей. Для травматологической операционной закуплены специализированные хирургические инструменты – дрели и пилы для сложных вмешательств.

На последнем этапе поставки обеспечена лаборатория оборудованием – анализаторами и коагулометрами, которые расширят спектр диагностических исследований. Оснащение центра позволит повысить качество медицинской помощи и создать условия для проведения высокотехнологичных операций в регионе.