В Орловской области ограничат движение на переезде в Глазуновке

Фото: МЖД - филиал ОАО "РЖД"

В Глазуновском районе с 31 августа временно ограничат движение транспорта, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Причина — неотложные работы по ремонту железнодорожных путей со вскрытием настила на переезде 446 километра автомобильной дороги в поселке Глазуновка. Ограничение будет действовать с 06:00 31 августа до 06:00 4 сентября.

Объезд переезда организуют через переезд 442 километра автодороги по улице Полевой. Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на установленные знаки и указатели в районе ремонта, соблюдать скоростной режим. Альтернативный маршрут позволит минимизировать неудобства для автомобилистов.

Работы проводятся для обеспечения безопасности движения и поддержания железнодорожной инфраструктуры. После завершения ремонта движение восстановят в полном объеме.