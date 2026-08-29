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НовостиОбщество29 августа 2026 8:02

В Орле завершается модернизация тепломагистрали на 60-летия Октября

Участок обновят для 311 домов и 137 соцобъектов в Советском районе Орла
Елена Зябкина
Фото: скриншот видео администрации Орла

Фото: скриншот видео администрации Орла

В Орле на улице 60-летия Октября завершается модернизация ключевой тепломагистрали, сообщили в администрации города. Энергетики смонтировали более 300 метров новых трубопроводов с современной изоляцией, демонтаж старых конструкций завершен, благоустройство восстановлено на 90%. Сейчас специалисты прокладывают трубы большого диаметра – 800 и 1000 мм – под проезжей частью.

Работы требуют особой осторожности: рядом проходят водопроводные линии, канализация и силовые кабели. Директор «Тепловых сетей» Юрий Тюкалов пояснил, что для исключения риска повреждений скорректировали трассировку и укрепили тепловые камеры. Завершить монтаж и сварку планируется в первой декаде сентября. Затем проведут гидравлические испытания, заполнят систему и начнут поэтапно возобновлять подачу горячей воды, параллельно дорожники уложат финальный слой асфальта.

Обновленный участок обеспечит надежное теплоснабжение 311 многоквартирных домов и 137 социальных учреждений. Модернизация повысит надежность инфраструктуры и снизит риск аварий в предстоящем отопительном сезоне.