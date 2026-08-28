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НовостиОбщество28 августа 2026 16:46

В Орловской области создадут хоккейную школу «Красная Машина»

Орловское правительство подписало соглашение с российской федерацией хоккея
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орел посетил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, сообщил губернатор Андрей Клычков. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать хоккей в регионе при экспертной поддержке профессионалов. На базе школы «Ледовое поколение» появится проект «Красная Машина» – сеть школ в разных регионах страны, где будут внедрять передовые методики подготовки.

Главная цель – сделать хоккей доступным для каждого ребенка. Орловщина уже воспитала Александра Никишина – игрока НХЛ, обладателя Кубка Стэнли и призера Олимпийских игр. Власти рассчитывают, что новые условия помогут вырастить больше талантливых спортсменов. Сегодня Ротенберг и профессиональные хоккеисты провели мастер-класс для воспитанников «Ледового поколения».

Губернатор поблагодарил Ротенберга и федерацию за внимание к региону. Соглашение станет основой для долгосрочного сотрудничества, которое позволит развивать спорт на Орловщине и дать детям возможность заниматься хоккеем профессионально.