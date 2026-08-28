Орловских бизнесменов предупредили о новых автоматических штрафах

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С 1 сентября 2026 года в России заработает механизм автоматических штрафов за нарушения в обороте маркированных товаров, сообщили в системе «Честный знак». Нововведение коснется трех категорий нарушений: продажа просроченного товара, нарушение ценовых ограничений на табачную продукцию и реализация табака без регистрации в ГИС МТ. Штрафы будут начисляться автоматически по данным системы маркировки, постановления вынесут в электронном виде без участия предпринимателей.

Размеры штрафов зависят от масштаба нарушений. За продажу просрочки ИП заплатят 10 тысяч рублей за каждую единицу, юрлица – 20 тысяч. За ценовые нарушения на табак предусмотрены суммы от 5 до 500 тысяч рублей в зависимости от объема реализации. За продажу табака без регистрации в системе – 50 тысяч рублей, если через одну кассу за месяц продано более 10 единиц. Организаторы подчеркнули, что ответственность наступает не за факт наличия просрочки на полке, а за продажу после запрета системы.

Чтобы избежать штрафов, предпринимателям рекомендуют зарегистрироваться в «Честном знаке», подключить разрешительный режим на кассах и проверить работоспособность локального модуля. Также необходимо ежедневно контролировать сроки годности товаров, актуализировать ценовые справочники на табачную продукцию и обучить продавцов. В системе отметили, что одна невнимательность на кассе может обойтись дорого.

Автоштрафы – это цифровой механизм обеспечения законного оборота, а не отдельная штрафная кампания. Его цель – чтобы небезопасная, просроченная или незаконно реализуемая продукция не доходила до потребителя, а добросовестный бизнес работал в равных условиях. Чем раньше участники проверят регистрацию, настройки и сроки годности, тем ниже риск штрафов. Время навести порядок в магазине еще есть.