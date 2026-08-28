В Орле капитально ремонтируют улицу Скворцова

Фото: администрация Орла

В Орле продолжается капитальный ремонт улицы Скворцова, сообщили в администрации города. Работы на участке протяженностью 594 метра выполняет подрядная организация. В рамках ремонта полностью обновят дорожное покрытие: устранят просадки и выбоины, выполнят фрезерование старого асфальта и уложат новые слои.

Также отремонтируют бортовые камни и приведут в порядок дождеприемные колодцы. Для повышения безопасности обновят дорожные знаки и разметку, электроосвещение, установят четыре светофора.

Работы продолжаются. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на время ремонта.