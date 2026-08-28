Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 13:17

В Орле капитально ремонтируют улицу Скворцова

Дорожники обновят 594 метра дороги в Орле
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Орле продолжается капитальный ремонт улицы Скворцова, сообщили в администрации города. Работы на участке протяженностью 594 метра выполняет подрядная организация. В рамках ремонта полностью обновят дорожное покрытие: устранят просадки и выбоины, выполнят фрезерование старого асфальта и уложат новые слои.

Также отремонтируют бортовые камни и приведут в порядок дождеприемные колодцы. Для повышения безопасности обновят дорожные знаки и разметку, электроосвещение, установят четыре светофора.

Работы продолжаются. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на время ремонта.