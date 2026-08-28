В Орле ограничат движение на улице Фомина

Фото: Елена Зябкина

В Орле с 29 августа временно ограничат движение транспорта по улице Фомина, сообщили в администрации города. Причина — продолжение строительства канализационной сети. Ограничение будет действовать на участке от дома № 8 до дома № 3 по улице Новосильской.

Проезд закроют с 8:00 29 августа до 17:00 11 сентября. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и выбирать пути объезда.

В мэрии принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали автомобилистам быть внимательными на время проведения работ.