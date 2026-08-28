У орловца на крыше сарая обнаружили наркотики

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Ливенском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли запрещенные вещества у местного жителя, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Проверяя оперативную информацию, полицейские обнаружили на крыше надворной постройки пластиковую бутылку с жидкостью и частями растения. Экспертиза показала, что это конопля массой 27,7 грамма и психотропное вещество в пересчете на сухой вес массой 1,1 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.