Орловцев приглашают в УФССП на День открытых дверей

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области проведет День открытых дверей 11 сентября с 10:00 до 13:00, сообщили в ведомстве. Мероприятие организуют для информирования граждан о работе службы, ее роли и задачах. Сотрудники расскажут о вакансиях, условиях приема на службу и ответят на вопросы.

Претендовать на должности могут россияне от 18 до 40 лет (при наличии специального звания – до 55 лет) с высшим или средним профессиональным образованием. Подразделения есть в большинстве крупных районов области, что позволяет выбрать место службы. Соискателям гарантируют стабильный заработок, надбавки за выслугу и особые условия, ежегодные оплачиваемые отпуска и социальные гарантии.

Мероприятие пройдет по адресу: Орел, ул. Авиационная, 5. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4862) 72-52-73.