В Орловской области появится всесезонная база мотоспорта

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Сосковском районе на базе мотопарка «Три Точки» создадут всесезонную площадку для развития мотоспорта, сообщил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципалитетов. Глава региона отметил, что объект удалось построить в рекордные сроки – всего за шесть месяцев. Недавно здесь прошли масштабные соревнования, которые получили высокую оценку участников и зрителей.

Теперь перед властями стоит задача задействовать трассу круглый год. Планируется проводить обучение мотоспорту для орловских детей и привлекать российские команды для тренировок и соревнований. Губернатор подчеркнул, что площадка должна стать базой для развития этого вида спорта в регионе.

В ближайшее время будет разработан план использования трассы в межсезонье. Это позволит не только поддерживать инфраструктуру, но и дать возможность юным спортсменам заниматься профессионально в любое время года. Власти рассчитывают, что объект будет востребован и поможет вырастить новое поколение мотогонщиков.