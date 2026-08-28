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НовостиПроисшествия28 августа 2026 7:50

В Орловской области водитель «Нивы» пстрадал после столкновения с «Киа»

ДТП случилось на трассе М-2 «Крым»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 27 августа около девяти часов вечера на 418-м километре трассы М-2 «Крым» 39-летний водитель «Киа Карнивал» при проезде перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Нива» под управлением 46-летнего водителя, который ехал по главной дороге со стороны Куска в сторону Орла. Два автомобмля в результате столкнулись.

В аварии пострадал водитель «Нивы». Мужчину после происшествия госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали три человека.