В Орле подвели итоги ежегодного педагогического совещания

Фото: администрация Орла

В Орле завершилось августовское педагогическое совещание «Муниципальная система образования в контексте стратегических ориентиров», сообщили в администрации Орла. В течение двух дней педагоги и руководители школ обсуждали актуальные вопросы, обменивались опытом и определяли задачи на предстоящий учебный год. Кульминацией стала торжественная часть на базе школы № 53, объединившая руководителей, ветеранов отрасли и почетных гостей.

Начальник управления образования Анастасия Сергеева подвела итоги прошлого учебного года и обозначила приоритеты предстоящей работы. С поздравительной речью выступили заместитель губернатора Александр Бирюков, председатель облсовета Леонид Музалевский и другие официальные лица. Бирюков подчеркнул, что главный результат вложений в образование – это ребенок, получивший качественные знания и нашедший свое место в жизни.

В числе значимых достижений – высокие результаты выпускников на ЕГЭ. В этом году 76 выпускников по России получили максимальные 300 баллов по трем предметам, среди них – выпускница школы № 35 Арина Макарова. Всего по итогам ЕГЭ в Орловской области зафиксировано 60 стобалльных результатов. В рамках совещания прошли тематические секции для педагогов и руководителей, где обсуждались современные подходы к организации учебной и воспитательной работы.

Завершилась встреча церемонией награждения: лучшим работникам сферы образования вручили почетные грамоты и благодарности за профессионализм и преданность делу. Организаторы пожелали педагогам продуктивного учебного года, профессиональных успехов и благодарных учеников.