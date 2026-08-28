Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2026 6:38

Более шести тысяч первоклассников сядут за парты в Орловской области

В Орловской области к 1 сентября готовы 537 учреждений образования
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В новом учебном году в Орловской области за парты сядут 73,5 тысячи школьников, сообщил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципалитетов. 1 сентября впервые прозвенит звонок для 6317 первоклассников. Все 537 учреждений образования – школы, детские сады, учреждения допобразования – прошли проверку и признаны готовыми к работе. Глава региона поручил обеспечить начало учебного процесса с соблюдением всех мер безопасности.

После капремонта откроются три школы: Хотынецкая, Моховская в Покровском районе и Образцовская в Орловском округе. До конца года завершат ремонт Кромской, Максимовской и школы № 29 в Орле. Горячее питание организовано в соответствии с требованиями. Подвоз 6 тысяч школьников обеспечат 254 автобуса с системами ГЛОНАСС и тахографами.

18 августа прошли антитеррористические учения, с 1 по 11 сентября пройдет акция «Дорога в школу» с дежурством экипажей ГИБДД. Власти уделяют особое внимание безопасности детей и готовности инфраструктуры к новому учебному году.