Более шести тысяч первоклассников сядут за парты в Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В новом учебном году в Орловской области за парты сядут 73,5 тысячи школьников, сообщил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципалитетов. 1 сентября впервые прозвенит звонок для 6317 первоклассников. Все 537 учреждений образования – школы, детские сады, учреждения допобразования – прошли проверку и признаны готовыми к работе. Глава региона поручил обеспечить начало учебного процесса с соблюдением всех мер безопасности.

После капремонта откроются три школы: Хотынецкая, Моховская в Покровском районе и Образцовская в Орловском округе. До конца года завершат ремонт Кромской, Максимовской и школы № 29 в Орле. Горячее питание организовано в соответствии с требованиями. Подвоз 6 тысяч школьников обеспечат 254 автобуса с системами ГЛОНАСС и тахографами.

18 августа прошли антитеррористические учения, с 1 по 11 сентября пройдет акция «Дорога в школу» с дежурством экипажей ГИБДД. Власти уделяют особое внимание безопасности детей и готовности инфраструктуры к новому учебному году.