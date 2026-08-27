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НовостиПроисшествия27 августа 2026 14:56

В Орле семилетний мальчик погиб в ДТП

Ребенка в Орле насмерть сбил «УАЗ Патриот»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 26 августа 47-летний водитель «УАЗ Патриот» ехал по прилегающей территории дома №83 по улице 1-я Курская города Орла. Около трех часов дня он сбил семилетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги.

Ребенок получил травмы в результате происшествия. Позже юный пешеход умер в больнице от полученных увечий.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали три человека. Один из пострадавших погиб.