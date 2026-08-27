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НовостиОбщество27 августа 2026 13:23

Руководитель тарифного департамента Орловской области получила награду от губернатора

В Орловской области Елену Жукову отметили знаком II степени
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Руководителю Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области Елене Жуковой вручили знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» II степени, сообщили в региональной администрации. Высокую награду сегодня вручил губернатор Андрей Клычков за многолетний и добросовестный труд.

Глава региона отметил, что Жукова внесла большой вклад в развитие области, укрепление социальной стабильности и создание условий для работы ключевых отраслей. Почти 30 лет она руководила профильным управлением, а затем департаментом. Губернатор назвал ее достойным представителем орловской управленческой школы.

Елена Жукова покидает должность, но продолжит оказывать помощь в качестве внешнего советника. Губернатор поблагодарил ее за службу региону и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.