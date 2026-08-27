В Орле сгорел дачный дом

Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Возгорание дачного дома мансардного типа в СНТ «Дормашевец» в Заводском районе города Орла случилось 26 августа около девяти часов утра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили горящий открытым пламенем дом. В итоге здание выгорело изнутри, а кроме того, пострадал чердак дома. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить экспертам.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловскойобласти было ликвидированно пять возгораний.