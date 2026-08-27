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НовостиПроисшествия27 августа 2026 11:46

Орловец хранил более 16 граммов марихуаны

В Орловской области мужчина нарвал дикорастущую коноплю для упортребления
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Колпнянском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из регионального УМВД выявили факт незаконного хранения наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

При обследовании беседки на территории дома местного жителя полицейские обнаружили в карманах рабочей одежды сверток и пакетик с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что мужчина хранил марихуану общим весом более 16 граммов.

Орловец пояснил, что в начале августа нашел наркосодержащее растение на поле в Колпнянском районе, сорвал его, высушил и изготовил наркотик для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

На время дознания мужчина находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции напоминают, что незаконное хранение наркотиков влечет уголовную ответственность, даже если растение было собрано в дикорастущем виде.