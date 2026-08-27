Орловский госархив собирает документы об участниках СВО

Фото: сайт правительства Орловской области

Государственный архив Орловской области продолжает сбор документов участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в ведомстве. Цель – увековечить память бойцов и их вклад в ход событий. Передать материалы могут военнослужащие, мобилизованные, добровольцы, родственники, военкоры, медики, волонтеры, общественные организации и благотворительные фонды.

В архив принимают личные документы (удостоверения, военные билеты, наградные), биографии, письма, фотографии, дневники, мемуары, интервью, видеозаписи и творческие работы – песни, стихи, рисунки. Из поступивших материалов формируют фонды личного происхождения или тематические коллекции, отражающие ход СВО глазами непосредственных участников.

Документы принимаются на постоянное хранение по адресу: Орел, ул. Лескова, 24. Телефоны для справок: +7 (4862) 41-54-48, 41-62-03. Архив приглашает всех желающих внести вклад в сохранение истории региона и страны.