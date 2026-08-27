В Орловской области прошел слет навигаторов детства

Фото: департамент образования Орловской области

В Орловской области состоялся IV региональный слет советников директоров по воспитанию, сообщили в департаменте образования. Мероприятие объединило педагогов, которые поддерживают детские инициативы и развивают воспитательную систему. В рамках слета наградили партнеров, директоров школ и советников за вклад в проект «Навигаторы детства».

В образовательной программе работали 10 площадок: театр, спортклубы, музей, медиацентр, киноклуб, добровольческие и вожатские отряды, Центр детских инициатив. Участники обменивались опытом и создавали чек-листы успеха. Также прошла презентация 26 муниципалитетов Орловщины.

Завершился слет голосованием за лучшее пространство. Победил Центр детских инициатив. Главный эксперт «Росдетцентра» Евгения Воротникова отметила, что воспитание – это люди, отношения и ценности, которые передают детям.