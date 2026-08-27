В Орле завершается модернизация тепломагистрали на 60-летия Октября

Фото: АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация»

В Орле на улице 60-летия Октября завершается модернизация подземного участка тепломагистрали, сообщили в администрации города. Специалисты выполняют ключевой этап – прокладывают новые трубы под проезжей частью. Всего под дорогой разместят девять труб: шесть диаметром 800 мм и три – 1000 мм. Это крупные трубопроводы, по которым теплоноситель будет поступать в многоквартирные дома.

На сегодняшний день смонтировано более 300 метров нового трубопровода из 450 запланированных. Территория расчищена, старые сети демонтированы. Дорожное покрытие восстановлено примерно на 90%, на оставшихся участках отсыпан щебень, асфальт уложат после завершения основных работ.

Модернизация позволит повысить надежность теплоснабжения и снизить риск аварий на этом участке тепломагистрали. Работы находятся на финишной прямой, завершение запланировано в ближайшее время.