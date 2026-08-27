В Орле пройдет ярмарка «Нескучный сад на Стрелке»

Фото: администрация Орла

В эту субботу, 29 августа, в сквере Семьи состоится специализированная ярмарка-выставка «Нескучный сад на Стрелке», сообщили в администрации Орла. Мероприятие будет работать с 12:00 до 21:00. Орловцы смогут выбрать саженцы, комнатные растения и товары для цветоводства, найти интересные вещи для сада и дома, а также приобрести полезную литературу.

На ярмарке представят тематические книги по садоводству и ландшафтному дизайну, изделия декоративно-прикладного искусства и сувенирную продукцию. Посетители смогут познакомиться с работами мастеров и найти уникальные предметы для оформления участков и интерьеров.

Организаторы приглашают всех желающих провести выходной день с пользой, выбрать растения и вдохновиться идеями для сада. Вход на мероприятие свободный.