Логопеды Орловской области обсудили новые подходы к работе

Фото: департамент образования Орловской области

В Орле состоялась очно-заочная экспертная сессия Орловского территориального представительства Национальной лиги логопедов, сообщили в региональном департаменте образования. Мероприятие прошло в рамках августовского совещания работников образования. Учителя-логопеды области вместе с почетными членами лиги обсудили изменения в профессиональной деятельности и определили общие задачи на предстоящий учебный год.

Национальная лига логопедов объединяет специалистов в сфере логопедии, дефектологии и смежных дисциплин из 50 регионов России, включая Орловскую область. В ходе сессии участники говорили о том, какой должна быть современная коррекционная и логопедическая помощь, как поддержать специалистов и какие профессиональные ориентиры ждут педагогов.

Особое внимание уделили комплексному подходу в оказании логопедической помощи и роли профессионального сообщества в его реализации. По итогам встречи намечены направления работы на новый учебный год, а также способы взаимодействия между специалистами для повышения эффективности их деятельности.