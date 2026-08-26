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НовостиПроисшествия26 августа 2026 13:13

В Орле «Тойота» сбила подростка на пешеходном переходе

Юноша попал в больницу после ДТП в Орле
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 25 августа 69-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» ехал по улице Мостовая со стороны улицы Генерала Родина в сторону улицы Алроса города Орла. Около десяти часов утра в районе дома №9 "б" по переулку Кавказкий произошел наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу улицы Мостовой по пешеходному переходу.

Пешеход в результате аварии получил травмы. Юношу госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП пострадали пять человек.