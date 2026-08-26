В Орловской области у предпринимателя изъяли 675 пачек сигарет

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В магазине «Добрая лавка» во Мценске выявлены нарушения при хранении табачной продукции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ходе внеплановой проверки установлено, что предприниматель хранил сигареты без обязательной маркировки средствами идентификации. На 675 пачек табачных изделий наложен арест, возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ.

Мировой суд назначил индивидуальному предпринимателю штраф в размере 150 тысяч рублей с конфискацией немаркированной продукции. Проверка проведена по согласованию с прокуратурой на основании материалов, поступивших из межмуниципального отдела МВД «Мценский». Постановление суда пока не вступило в законную силу.

В Роспотребнадзоре напомнили, что оборот табачных изделий без маркировки запрещен. Работа по контролю за товарами, подлежащими обязательной идентификации, продолжается. Нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация продукции.