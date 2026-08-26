В Орле завершают капремонт улицы Машиностроительной

Фото: администрация Орла

В Орле подходит к концу капитальный ремонт улицы Машиностроительной, сообщили в администрации города. Основные работы выполнены, сейчас идет процедура приемки. После первой проверки комиссия выявила замечания, которые подрядчик уже устранил. В ближайшее время качество работ проверят повторно.

В рамках ремонта полностью обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменен бортовой камень. Обустроены новые тротуары, заездные карманы и парковочные зоны. Также установлены современные остановочные павильоны и организовано наружное освещение по всей протяженности улицы.

После повторной проверки и подтверждения качества объект сможет пройти окончательную приемку. Обновленная улица станет комфортнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов.