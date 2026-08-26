В садах Орловской области не нашли опасных вредителей

Фото: Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области завершился мониторинг карантинного фитосанитарного состояния плодовых садов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. С апреля по август 2026 года проверено 2616,5 гектара насаждений, из которых 992,3 гектара — в Орловской области. Мониторинг охватил территории Кромского, Глазуновского, Орловского, Урицкого и Дмитровского районов, где специалисты осмотрели деревья и установили 858 феромонных ловушек для выявления карантинных вредителей.

Для лабораторных исследований отобрано 78 образцов вегетативных частей растений. Большая часть обследованных садов — интенсивного типа с высокой плотностью посадки, где применяют капельный полив, современные технологии питания и тщательный уход. Анализы проводились на вирусологические, бактериологические и микологические исследования.

По итогам проверок и лабораторных испытаний карантинных объектов в плодовых насаждениях регионов не обнаружено. В ведомстве отметили, что результаты подтверждают благополучную фитосанитарную обстановку в садах Орловской области. Мониторинг продолжается, чтобы своевременно предотвращать проникновение и распространение опасных вредителей.