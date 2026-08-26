Орловская область отправила оборудование участникам СВО

Фото: сайт правительства Орловской области

Орловская область передала очередную партию технического оборудования бойцам, выполняющим задачи на Краснолиманском направлении, сообщили в региональной администрации. Гуманитарный груз собрали по заявке военнослужащих. В него вошли бензиновый и дизельный генераторы, портативные зарядные станции, беспроводные радиомосты, пластик для 3D-принтера, силовой кабель, радиостанции, детектор дронов, а также воздушные и топливные фильтры для генераторов.

В посылку также включили строительные инструменты, средства гигиены, личные вещи и другие предметы, необходимые для комфортного пребывания на местности и выполнения боевых задач. Груз доставлен адресатам.

Орловские власти продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции, регулярно направляя оборудование и материалы, в которых нуждаются подразделения. Сбор помощи организован с учетом текущих потребностей военнослужащих.