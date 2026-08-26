В Орловской области ремонтируют дорогу к школам и больнице

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В Дмитровском районе продолжается капитальный ремонт участка межрегиональной дороги «Комаричи – Дмитровск» – Девятино, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Подрядчик уже выполнил ключевые работы: устроено двухслойное щебеночное основание, проезжую часть расширили, проблемные участки с пучинами ликвидировали. Также уложены нижний и верхний слои дорожной одежды, отремонтированы две водопропускные трубы. Протяженность ремонтируемого участка составляет около пяти километров.

Сейчас дорожники восстанавливают обочины с использованием щебня, впереди — работы по восстановлению пересечений и примыканий к основной трассе. Дорога ведет к важным социальным объектам: Домаховской средней школе, Девятинскому детскому саду, фельдшерско-акушерскому пункту и дому культуры. По маршруту регулярно ездят школьные автобусы и машины скорой помощи.

Для повышения безопасности на участке установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Все работы планируется завершить к концу сентября 2026 года. После ремонта дорожное покрытие станет надежнее, что особенно важно для жителей района, пользующихся этой трассой ежедневно.