Все орловские педагоги получат премии к 1 сентября

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На пленарном заседании региональной августовской конференции работников образования губернатор Андрей Клычков объявил о премировании всех педагогических работников Орловской области к 1 сентября, сообщили в правительстве региона. Решение коснется не только учителей школ, но и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов. Всего в регионе трудятся более 12 тысяч педагогов.

Глава региона подчеркнул, что с 1 января 2027 года планируется переход на новую систему оплаты труда. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, было принято решение поощрить всех педагогов уже сейчас. Он отметил, что это необходимо для выполнения задач, возложенных на учителей, и поддержания высокого статуса педагогической профессии.

Кроме того, губернатор поручил департаменту образования совместно с местными властями к 1 октября внести изменения в нормативные акты для обеспечения ежемесячных стимулирующих выплат орловским педагогам. Власти подчеркнули, что труд работников образования определяет будущее всей страны, поэтому поддержка учителей остается приоритетом.