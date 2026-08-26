Орловская область подверглась одной из самых массовых атак БПЛА

Фото: Елена Зябкина

В Орловская область отбила одну из самых массовых атак ВСУ за последние месяцы. Как сообщил глава региона Клычков, дежурными средствами ПВО России над Орловщиной за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 43 вражеских беспилотника.

Губернатор уточнил, что при ночной атаке никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры украинскими дронами также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны России, над страной было ликвидировано 426 вражеских БПЛА самолетного типа. Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Липецкой, Калужской, Тульской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.