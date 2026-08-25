В Орловской области мотоциклиста без прав госпитализировали после ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 24 августа 35-летний мотоциклист без водительских прав ехал на «Kaya K2 pro» по трассе «Мценск-Высокое Мелынь-Алешня» со стороны деревни Бугры в направлении деревни Алешня. Около полудня в районе первого километра трассы мотоцикл столкнулся с автомобилем «Джили Emgrand x7» под управлением 30-летнего, который ехал по трассе «Мценск-Высокое Мелынь-Алешня» со стороны деревни Алешня в направление деревни Бугры.

Мотоциклист в результате аварии получил травмы. Мужчину госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.