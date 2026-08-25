Орловцев приглашают на «Кросс нации» 13 сентября

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Орле 13 сентября на Центральном стадионе имени Ленина, сообщили организаторы. Это самый массовый спортивный праздник страны, объединяющий тысячи любителей бега разного возраста. Участникам предстоит преодолеть дистанции от 600 метров до 3 километров. Организаторы подобрали маршруты так, чтобы участвовать могли все желающие.

Регистрация на «Кросс нации» – 2026 уже открыта на Портале государственных услуг. Для участия необходим медицинский допуск, который можно оформить в поликлинике по месту прикрепления. Организаторы напоминают, что справка обязательна для допуска к забегу.

Мероприятие даст возможность проверить свои силы, зарядиться энергией и показать, что спорт – это норма жизни. Жителей и гостей региона приглашают присоединиться к всероссийскому празднику бега.