Орловского директора будут судить за сокрытие 4,6 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании. Мужчина обвиняется в сокрытии средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, с января по июль 2025 года руководитель, зная о задолженности организации по налогам и сборам, скрыл более 4,6 миллиона рублей, направляя средства через счета других фирм. Тем самым он лишил бюджет возможности взыскать недоимку.

Кроме того, стало известно, что схема сокрытия включала расчеты через сторонние организации, что позволило избежать списания средств в счет налоговой задолженности.

В ходе расследования на имущество директора фирмы наложен арест. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.